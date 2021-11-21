РЖД планирует отменить более 40 поездов. Все дело в низком спросе

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) планирует отменить или сократить периодичность курсирования 44 поездов, в том числе из Петербурга и Москвы. Это связано с низким потребительским спросом, передает РБК со ссылкой на телеграмму ФПК.