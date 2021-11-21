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РЖД планирует отменить более 40 поездов. Все дело в низком спросе

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) планирует отменить или сократить периодичность курсирования 44 поездов, в том числе из Петербурга и Москвы. Это связано с низким потребительским спросом, передает РБК со ссылкой на телеграмму ФПК.

Galina Savina / Shutterstock.com

В частности, продажу билетов планируют закрыть по следующим направлениям:

  • № 4/3 Москва — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Экспресс») отправлением из Москвы с 23 ноября по 16 декабря, с 11 января по 13 апреля, из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 17 декабря, с 12 января по 14 апреля;
  • № 25/26 Санкт-Петербург — Москва (фирменный поезд «Смена/А.Бетанкур — двухэтажный состав») отправлением из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 22 декабря, с 12 января по 24 мая, из Москвы с 25 ноября по 23 декабря, с 13 января по 25 мая;
  • № 35/36 Санкт-Петербург — Адлер (поезд «Северная Пальмира») отправлением из Санкт-Петербурга с 15 января по 18 апреля, из Адлера с 17 января по 20 апреля;
  • № 617/618 Вологда — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Белые ночи») отправлением из Вологды 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17 декабря, с 15 января по 29 апреля по дням курсирования, из Санкт-Петербурга 1, 4, 8, 11, 15, 18 декабря, с 16 января по 29 апреля по дням курсирования;

«В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — отметили в пресс-службе ФПК. Также на всех измененных маршрутах курсируют альтернативные поезда.

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