МВД: Петербург занял второе место по количеству ДТП с электросамокатами

Ранее МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Как следует из документа, максимальную скорость планируют ограничить до 25 км/ч, а вес транспорта не должен превышать 35 кг. Кроме того, собираются ввести возрастные ограничения.

Напомним, в Петербурге стали меньше штрафовать пользователей электросамокатов. За три месяца число нарушений сократилось в 8 раз. Ранее мы писали о том, что за семь месяцев 2021 года в России число ДТП с участием электросамокатов увеличилось на 66% — произошло 266 таких аварий. В них погибли восемь человек, в том числе и один ребенок.

Также в Петербурге ужесточили ограничения в работе кикшерингов. В частности, скорость передвижения на электросамокатах ограничили до 20 км/ч на всей территории города, а в некоторых центральных зонах — до 10-15 км/ч. Также пополнился список адресов, где нельзя размещать электросамокаты.