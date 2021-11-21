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Петербуржцы провели акцию в защиту мурала с портретом Хармса. Они читали стихи, обсуждали литературу и стрит-арт

В Петербурге вечером 20 ноября прошла акция в поддержку граффити с портретом писателя Даниила Хармса. Об этом рассказали в сообществе движения «Центральный район за комфортную среду обитания».

На творческом вечере петербургских гидов в поддержку граффити с изображением Хармса горожане читали стихи и отрывки из произведений писателя, обсуждали литературу и стрит-арт, городские экскурсии и события, а также становлении гражданского общества.

«Совсем скоро наша объединенная команда местных жителей и команды Ц сделает заключительные шаги к согласованию мирового соглашения с администрацией района», — говорится в посте. Также активисты анонсировали еще одну встречу, которая состоится на следующей неделе.

Напомним, в октябре Дзержинский районный суд постановил закрасить стрит-арт с изображением Даниила Хармса. Иск к ТСЖ «Маяковского 11» подала администрация Центрального района. В компании должны устранить несанкционированный рисунок и надписи в течение месяца с момента вступления в силу решения суда. Когда именно планируют закрасить стрит-арт, пока не уточняется.

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Петербуржцы читали стихи и отрывки из сочинений Хармса в защиту стрит-арта, посвященного писателю. «Мы верим, что роспись удастся сохранить, тем более что и администрация Центрального района заявляла о готовности заключить мировое соглашение», — заявляли активисты. Они также планировали встретиться с юристом и чиновниками, чтобы спасти стрит-арт с Хармсом. В защиту изображения «Подписные издания» разместили на своей витрине аналогичный портрет писателя. 

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