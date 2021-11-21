Петербуржцы провели акцию в защиту мурала с портретом Хармса. Они читали стихи, обсуждали литературу и стрит-арт

На творческом вечере петербургских гидов в поддержку граффити с изображением Хармса горожане читали стихи и отрывки из произведений писателя, обсуждали литературу и стрит-арт, городские экскурсии и события, а также становлении гражданского общества.

«Совсем скоро наша объединенная команда местных жителей и команды Ц сделает заключительные шаги к согласованию мирового соглашения с администрацией района», — говорится в посте. Также активисты анонсировали еще одну встречу, которая состоится на следующей неделе.