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«Начало похолодания»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге

В это воскресенье, 21 ноября, в Петербурге ожидаются облачная с прояснениями погода, а также небольшие осадки в виде мокрого снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

V_E / Shutterstock.com

По словам Леуса, на погоду в Петербурге будет влиять западная периферия уходящего циклона. «В такой ситуации в облаках появятся прояснения, в небольшие осадки в виде мокрого снега и снега пройдут лишь местами», — сообщил он.

Днем температура воздуха составит до +2 градусов, а вечером она опустится ниже 0. Возможно образование гололедицы, предупредил синоптик. Северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт. ст., что пока ниже нормы.

Также уром в понедельник похолодает до -4 градусов — это будет самая низкая температура с начала осени. В частности, 9 ноября было зафиксировано -3,3 градуса.

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