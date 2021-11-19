Смольный планирует разрешить ТЦ пускать туристов на экскурсии по крышам

Первым, кто войдет в пилотную программу, станет крыша «Стокманна». К лету 2022 года часть пространства оборудуют для туристов. В данный момент собственники торгового центра собираются необходимую документацию и проводят совещания, в том числе с представителями МЧС.

Гвичия отмечает, для торговых центров, как в центре города, так и за его пределами, это хорошая возможность открывать новые экскурсионные маршруты. Тем более, выгодно делать их крыши открытыми, так как «они готовы инвестировать и обеспечивать безопасность».