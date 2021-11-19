Смольный планирует разрешить ТЦ пускать туристов на экскурсии по крышам

В Смольном рассматривают вопрос о том, чтобы разрешить открывать крыши торговых центров для проведения туристических экскурсий. Об этом на заседании комитета по законодательству ЗакСа рассказала заместитель председателя Комитета по развитию туризма Нана Гвичия, пишет «Петербургский дневник».
Первым, кто войдет в пилотную программу, станет крыша «Стокманна». К лету 2022 года часть пространства оборудуют для туристов. В данный момент собственники торгового центра собираются необходимую документацию и проводят совещания, в том числе с представителями МЧС.
Гвичия отмечает, для торговых центров, как в центре города, так и за его пределами, это хорошая возможность открывать новые экскурсионные маршруты. Тем более, выгодно делать их крыши открытыми, так как «они готовы инвестировать и обеспечивать безопасность».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.