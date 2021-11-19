Прости, Витус: на Васильевском острове заметили ошибку на адресной табличке

Фотографию с ошибкой выложили в сообществе «ВКонтакте» «Живем на Васильевском». Там появилась адресная табличка, на которой написано «улица Беренга». Местные жители начали шутить, про поколение ЕГЭ и обращают внимание: «В процессе минимум три человека участвовало: кто-то сверстал текст, кто-то выполнил табличку, кто-то ее вешал. Ни у одного из них вопросов не возникло, видимо».

«Фонтанка» связалась с «Россети Ленэнерго», на балансе которого находится здание с неправильной табличкой, там пояснили, что ее устанавливал подрядчик.

«Сейчас табличка снята, в ближайшее время на ее месте будет размещена новая — с корректным названием улицы. Спасибо гражданам, что обратили внимание», — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, в Петербурге на Невском проспекте повесили табличку с орфографической ошибкой. А затем подрядчик исправил неверное написание остановки «станция метро «Гостиный двор». Лишнюю букву «н» убрали информационного пилона