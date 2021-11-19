СК не стал возбуждать дело против петербурженки, которая не пустила детей с аутизмом играть на площадку

Женщину, которая устроила скандал на детской площадке «Балтийской жемчужины» из-за детей с аутизмом, пытались привлечь к ответственности по 282 статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Напомним, инцидент произошел 26 июля во дворе 2-го корпуса дома 18 по улице Адмирала Черокова. На видео зафиксировали, как женщина агрессивно пыталась выяснить, откуда дети-аутисты взялись на площадке. Затем грозилась вовсе прогнать их с территории жилого комплекса. Свои действия она объясняла следующими аргументами: «больные дети пугают наших детей», «у нас ещё этого не было в доме», «дети непонятно какие».

Затем представители некоммерческого центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями «Какая разница» написали заявление в полицию из-за того, что жительница ЖК несколько раз по рукам ударила тьютора центра, сообщала «Фонтанка».