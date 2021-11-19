В Петербурге на здании Театра Комедии восстановят исторические балконы ХХ века

С 19 ноября началась установка строительных лесов на фасаде театра над входной зоной. Это первый этап восстановления исторического облика фасада театра, работы будут проходить при поддержке комитета по культуре.

Торговый дом купцов Елисеевых построили по проекту архитектора Барановского в 1900-1906 годах, он считается образцом стиля модерн.

Первоначально над входом в театр и Елисеевский магазин на третьем, четвертом и шестом этажах располагались балконы с металлическими декоративными ограждениями также в стиле модерн, которые перекликались с орнаментом и стилизованными растительными мотивами. В начале 2000-х годов из-за аварийного состояния балконы демонтировали. А к весне 2022 года их восстановят и вернут на первоначальные места.

Ранее сообщалось, что бывший доходный дом Басевича на Большой Пушкарской улице в Петроградском районе все-таки реконструируют для нужд Академии танца Бориса Эйфмана. Проект одобрила Главгосэкспертиза. В последние годы здание 1912 года постройки неоднократно горело и сейчас находится в аварийном состоянии.