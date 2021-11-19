Сегодня отмечается Всемирный день туалета (да-да!) — праздник, утвержденный Всемирной туалетной организацией с целью преодолеть глобальный кризис в области санитарии. В честь этого петербургский «Водоканал» выпустил ролик о канализационных засорах. В стиле «Игры в кальмара»!
В ведении петербургского «Водоканала» находятся почти 700 туалетов и туалетных комплексов, поэтому специально к World Toilet Day предприятие подготовило постеры с правилами пользования туалетом для различных учреждений и предприятий. Слоганы на них гласят: «Когда бросаешь мусор в унитаз, в море плачет одна нерпа», «Канализация про цивилизацию» и «Забрось в корзину — Джордан одобряет». Все они призывают использовать под влажные салфетки и прочий бытовой мусор корзины и урны в туалетах вместо унитаза.
Сотрудники «Водоканала» советуют скачать картинки и использовать у себя дома, на территории любого предприятия или учреждения.
Петербургский «Водоканал»
О проблеме засоров:
Проблема сброса различного мусора, влажных салфеток, и другой нерастворимой гигиенической продукции в канализацию остается актуальной. Для того чтобы устранить один засор, иногда приходится привлекать дополнительные силы и технику. Размещение информационных табличек, напоминающих о вреде сброса мусора в канализацию, поможет снизить количество засоров и напомнит о важности культуры водопотребления.
В 2021 году увеличилось число засоров, возникших из-за попадания в сети водоотведения посторонних предметов. С конца марта 2020 года из-за эпидемической обстановки в Петербурге действовал режим самоизоляции. По этой причине в отдельных районах города количество засоров, связанных с попаданием в канализацию посторонних предметов, увеличилось до 25%. Выброшенные в канализацию медицинские маски, влажные салфетки и бытовой мусор зачастую становятся причиной засоров.
Каждый третий засор возникает по причине нарушения правил пользования системой канализации. Большая часть засоров по причине попадания нерастворимого мусора в систему канализации приходится на Адмиралтейский (64% от общего числа засоров), Василеостровский (61% от общего числа засоров) и Петроградский (60% от общего числа засоров) районы Санкт-Петербурга.
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