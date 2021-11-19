Петербургский «Водоканал» выпустил ролик о канализационных засорах в стиле «Игры в кальмара»

О проблеме засоров:

Проблема сброса различного мусора, влажных салфеток, и другой нерастворимой гигиенической продукции в канализацию остается актуальной. Для того чтобы устранить один засор, иногда приходится привлекать дополнительные силы и технику. Размещение информационных табличек, напоминающих о вреде сброса мусора в канализацию, поможет снизить количество засоров и напомнит о важности культуры водопотребления.

В 2021 году увеличилось число засоров, возникших из-за попадания в сети водоотведения посторонних предметов. С конца марта 2020 года из-за эпидемической обстановки в Петербурге действовал режим самоизоляции. По этой причине в отдельных районах города количество засоров, связанных с попаданием в канализацию посторонних предметов, увеличилось до 25%. Выброшенные в канализацию медицинские маски, влажные салфетки и бытовой мусор зачастую становятся причиной засоров.

Каждый третий засор возникает по причине нарушения правил пользования системой канализации. Большая часть засоров по причине попадания нерастворимого мусора в систему канализации приходится на Адмиралтейский (64% от общего числа засоров), Василеостровский (61% от общего числа засоров) и Петроградский (60% от общего числа засоров) районы Санкт-Петербурга.