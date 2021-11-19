Смогут ли петербуржцы получить QR-код по уровню антител? Ответили в Смольном

Дмитрий Лисовец О возможности получить QR-код по уровню антител: Нет мы не планируем выдавать [QR-коды, исходя из уровня антител]. Инициативно выступать с таким ноу-хау считаю преждевременным. Если же будет постановление правительства РФ, мы естественно будет этому следовать.

О том, что в России обсуждается возможность начать выдавать QR-код по уровню антител, 17 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас власти прорабатывают самый оптимальный и вариант решения этой задачи — таких есть несколько.

Для получения QR-кода на основании наличия антител в организме их титр должен составлять 350-500 Bau/мл, то есть в международных единицах. Данное обозначение было введено ВОЗ в целях более точного определения антител. Теперь каждая фирма, которая выпускает тесты на антитела, обязана ввести систему пересчета на Bau.

Ранее директор Центра имени Гамалеи, разработчика «Спутника V», Александр Гинцбург также заявлял, что для защиты от коронавируса необходимо 300 антител и более. Выявить защитный уровень позволило исследование, участие в котором приняли 4 тысячи москвичей.

Каждый второй житель России считает, что выдавать QR-коды нужно не только вакцинированным, но и тем, кто имеет достаточный уровень антител. В Петербурге сторонников такой реформы чуть больше, чем в среднем в стране (55%), в Москве — 50%, в Екатеринбурге — 59%.