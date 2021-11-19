В Петербурге ищут хулиганов, которые снялись полуголые на фоне Спаса на Крови

Сообщается, что кадры стали расходится по различным пабликам в пятницу, но сделаны они были еще летом. Как сообщает «Ридус», что пост в Instagram c подписью «Всем хорошего дня, с вами рынок, ребята» выложил пользователь под ником 00_oo___. На момент публикации доступ к странице заблокировали.

В ГУ МВД по Петербургу и области рассказали, что провокационные фотографии с участием двух мужчин на фоне собора выявили в ходе Интернет-мониторинга, пишет «Фонтанка».

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание участников фотосессии с целью их привлечения к ответственности в соответствии с законодательством», — уточнили в ведомстве.

Ранее Октябрьский районный суд отправил домой петербурженку Ирину Волкову. Девушку обвиняли в оскорблении чувств верующих из-за фотографии в трусах на фоне Исаакиевского собора.