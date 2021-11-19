18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге ищут хулиганов, которые снялись полуголые на фоне Спаса на Крови

В Сети нашли новую порцию фотографий с полураздетыми героями. Двое юношей сфотографировались без штанов на фоне Спаса на Крови, они уже привлекли внимание правоохранителей.

Сообщается, что кадры стали расходится по различным пабликам в пятницу, но сделаны они были еще летом. Как сообщает «Ридус», что пост в Instagram c подписью «Всем хорошего дня, с вами рынок, ребята» выложил пользователь под ником 00_oo___. На момент публикации доступ к странице заблокировали.

В ГУ МВД по Петербургу и области рассказали, что провокационные фотографии с участием двух мужчин на фоне собора выявили в ходе Интернет-мониторинга, пишет «Фонтанка».

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание участников фотосессии с целью их привлечения к ответственности в соответствии с законодательством», — уточнили в ведомстве.

Ранее Октябрьский районный суд отправил домой петербурженку Ирину Волкову. Девушку обвиняли в оскорблении чувств верующих из-за фотографии в трусах на фоне Исаакиевского собора.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: