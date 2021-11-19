«Это раны на теле города»: в автобусах Петербурга появилась социальная реклама о вреде граффити

Новую социальную рекламу «Собака.ru» обнаружила утром 19 ноября в автобусе №191. На постере изображены Атланты Нового Эрмитажа на Миллионной улице, рядом на фасадах — граффити, которые, вероятнее всего, были нанесенные при помощи фотошопа.

«Цени изначальную красоту. Граффити — это раны на теле города», — гласит подпись. Отмечается, что «проект реализован при финансовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации».

«Собака.ru» направила запрос в Комитет по печати и взаимодействию со СМИ по проводу данной социальной рекламы. Ответа пока не последовало.