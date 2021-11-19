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«Это раны на теле города»: в автобусах Петербурга появилась социальная реклама о вреде граффити

В общественном транспорте Петербурга появилась новая социальная реклама. В автобусах можно встретить постер о вреде граффити, которые, как утверждает надпись на нем, являются «ранами на теле города».

Новую социальную рекламу «Собака.ru» обнаружила утром 19 ноября в автобусе №191. На постере изображены Атланты Нового Эрмитажа на Миллионной улице, рядом на фасадах — граффити, которые, вероятнее всего, были нанесенные при помощи фотошопа.

«Цени изначальную красоту. Граффити — это раны на теле города», — гласит подпись. Отмечается, что «проект реализован при финансовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации».

«Собака.ru» направила запрос в Комитет по печати и взаимодействию со СМИ по проводу данной социальной рекламы. Ответа пока не последовало.

В Петербурге первая площадка для легального нанесения стрит-арта открылась под мостом Бетанкура. До конца года еще два легальных спота появятся в Петроградском и Колпинском районах. Губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал, что площадки не только обезопасят фасады зданий от незаконных граффити, но и «дадут возможность уличным художникам творить и создавать в городе свои тематические современные пространства». 

В 2019 году в Петербурге также планировали принять законопроект о легализации стрит-арта, согласно которому эскизы работ будут утверждать чиновники. «Собака.ru» изучила законопроект и поговорила с городскими стрит-артистами о том, нужно ли городу одобренное уличное искусство.

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