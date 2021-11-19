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У стрит-арта с Хармсом на Маяковской пройдет творческая встреча с петербургскими экскурсоводами

В эту субботу возле дома №11 по улице Маяковского пройдет творческая встреча с петербургскими экскурсоводами. Можно будет не только прочитать стихи и произведения писателя, но и поговорить о городе с профессиональным гидами.

Активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания»

О встрече с экскурсоводами:

Зовем вас присоединиться в эту субботу в 18:00 на творческую встречу петербургских экскурсоводов, которые, как и все мы, любят творчество Даниила Ивановича Хармса. Представится возможность не только прочитать стихи и произведения известного писателя, но и обсудить любые волнующие вас вопросы с известными профессиональными гидами, проводящими экскурсии по Петербургу — в том числе и у дома Хармса, и у мурала, который мы защищаем. Потому что это уже не просто картинка на стене, это достопримечательность Петербурга, которая дорога жителям и интересна туристам.

Напомним, в октябре Дзержинский районный суд постановил закрасить стрит-арт с изображением Даниила Хармса. Иск к ТСЖ «Маяковского 11» подала администрация Центрального района. В компании должны устранить несанкционированный рисунок и надписи в течение месяца с момента вступления в силу решения суда. Когда именно планируют закрасить стрит-арт, пока не уточняется.

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Петербуржцы читали стихи и отрывки из сочинений Хармса в защиту стрит-арта, посвященного писателю. «Мы верим, что роспись удастся сохранить, тем более что и администрация Центрального района заявляла о готовности заключить мировое соглашение», — заявляли активисты. Они также планировали встретиться с юристом и чиновниками, чтобы спасти стрит-арт с Хармсом. В защиту изображения «Подписные издания» разместили на своей витрине аналогичный портрет писателя. 

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Сейчас активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» готовятся получить на руки мотивировочное решение суда по стрит-арту с Хармсом. Когда это произойдет, они выйдут на финальный этап подготовки мирового соглашения с администрацией района. «Совсем скоро мы надеемся порадовать вас положительными новостями. И надеемся, что мурал удастся сохранить. Ранее городское правительство уже выражало на это согласие. Постараемся соблюсти формальности как с точки зрения жилищного кодекса, так и других петербургских законов», — отмечают активисты.

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