У стрит-арта с Хармсом на Маяковской пройдет творческая встреча с петербургскими экскурсоводами

Напомним, в октябре Дзержинский районный суд постановил закрасить стрит-арт с изображением Даниила Хармса. Иск к ТСЖ «Маяковского 11» подала администрация Центрального района. В компании должны устранить несанкционированный рисунок и надписи в течение месяца с момента вступления в силу решения суда. Когда именно планируют закрасить стрит-арт, пока не уточняется.

Петербуржцы читали стихи и отрывки из сочинений Хармса в защиту стрит-арта, посвященного писателю. «Мы верим, что роспись удастся сохранить, тем более что и администрация Центрального района заявляла о готовности заключить мировое соглашение», — заявляли активисты. Они также планировали встретиться с юристом и чиновниками, чтобы спасти стрит-арт с Хармсом. В защиту изображения «Подписные издания» разместили на своей витрине аналогичный портрет писателя.

Сейчас активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» готовятся получить на руки мотивировочное решение суда по стрит-арту с Хармсом. Когда это произойдет, они выйдут на финальный этап подготовки мирового соглашения с администрацией района. «Совсем скоро мы надеемся порадовать вас положительными новостями. И надеемся, что мурал удастся сохранить. Ранее городское правительство уже выражало на это согласие. Постараемся соблюсти формальности как с точки зрения жилищного кодекса, так и других петербургских законов», — отмечают активисты.