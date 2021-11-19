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Петербург «зажат» между циклоном и облачным вихрем — как это отразится на погоде? Синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Сегодня Петербург оказался между «Ульрихом» и «Волкером» — циклоном и облачным вихрем. О том, как это отразиться на погоде, рассказали синоптики — публикуем их прогноз на ближайшие дни.

V_E / Shutterstock.com

«Санкт-Петербург: между «Ульрихом» и «Волкером». Едва проводив на восток один циклон, сегодня Ленинградская область окажется в передней части следующего облачного вихря. В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут короткие дожди», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу Леуса, сегодня, 19 ноября, температура воздуха в городе составит +3…+5 градусов, по области от 0 до +5. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. В прибрежных районах до 15 метров, о чем накануне предупреждали в МЧС. Атмосферное давление продолжит падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. 

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 20 ноября, ночью пройдет мокрый снег, днем — с дождем. Ветер умеренный, днем местами в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток составит +1…+3 градуса. Атмосферное давление ночью будет понижаться, утром и днем повышаться. На дорогах местами гололедица.

В воскресенье, 21 ноября, в Петербурге пройдет небольшой мокрый снег. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северный умеренный. Температура воздуха в течение суток от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало. На дорогах местами гололедица.

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