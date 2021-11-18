Петербургский фонд AdVita запустил акцию «Подарок для души» в поддержку пациентов с онкологией

Специалисты фонда рассказали, что нужно поздравить как минимум 330 человек.

«Мы знаем, как невесело встречать праздники вдали от дома, поэтому проводим акцию «Подарок для души» каждый год. Мы очень любим приходить с подарками ко взрослым пациентам, которые и не ждут поздравлений: для них это приятный сюрприз. А положительные эмоции в процессе лечения от онкологических заболеваний очень важны» — рассказали в фонде.

В этом году в подарочные наборы положат поздравительную открытку, удобную сумку-шоппер, небольшую гирлянду и батарейки, скетчбук и карандаш, чтобы рисовать или записывать важные мысли.

Волонтеры на протяжении нескольких лет собирали, упаковывали и раздавали подарки в самих клиниках, а в этот раз из-за коронавирусных ограничений их не пустят в больницы. Но помочь устроить праздник для пациентов согласились сотрудники клиник — они вручат в середине декабря подарки в НИИ ДОГиТ имени Горбачевой, НМИЦ онкологии имени Петрова и НМИЦ имени Алмазова. Чтобы присоединится к акции, можно пройти по ссылке и отправить пожертвование на любую сумму.

«Сбор мы открыли еще в октябре, ведь нам нужно все закупить, аккуратно упаковать и отвезти в клиники. Часть средств мы уже собрали, но, чтобы никто не остался без подарков, нужно еще 200 тысяч рублей. Это большая сумма, поэтому мы будем очень рады любой помощи», — поделились сотрудники фонда, пишет «Фонтанка».

Напомним, благотворительная организация «Перспективы» запустила новогоднюю акцию «Лично для тебя» в поддержку людей с тяжелой инвалидностью. В рамках нее собирают средства на подарки для подопечных организации из петербургских семей и интернатов.