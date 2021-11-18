Панельный рай: петербургский художник показал новую работу с парящими многоэтажками

В описании к посту он представляет, что такие гравитационные корпуса можно пристраивать к любому дому и перемешать в пространстве. А чтобы спуститься вниз жителям понадобятся аэроавтобусы, которые отправляются с крыши дома.

«Идея таких корпусов проста — они давали возможность регулировать транспортную нагрузку или, например, заполненность поликлиник и школ. При необходимости корпус просто перемещали на другую улицу. Казалось бы, гениальное решение. Но на деле эти конструкции, требующие постоянного ухода, оказались непомерно затратными в эксплуатации. Сейчас во многих гравикорпусах не работают даже лифтовые системы», — рассказывает художник.

А еще Соловьев сетует, что и этот «панельный рай» время не пощадило и он теряет свою былую привлекательность.

«Осыпается плитка фасадов, чернеет бетон, гниют старые деревянные лоджии. Вот так мой район постепенно становится памятником самому себе и тем счастливым семьям, что начинали здесь когда-то новую жизнь», — подписал автор.

Напомним, петербургский художник Вадим Соловьев, который известен своими необычными работами в 3D-графике, в этот раз он представил кибер-панк работу, вдохновленную представлением о гравиметрополитене.

А еще он создал видео-арт-акцию против эксплуатации животных. Он разместил на Дворцовой площади гигантского ящера и табличку с надписью: «Фото с ящером — 500 рублей».