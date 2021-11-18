В Ленобласти 97-летняя блокадница погибла в лифте пансионата

Под Всеволожском в Ленинградской области в пансионате для пожилых людей погибла 97-летняя блокадница. Трагическое происшествие случилось в лифте, рассказали в пресс-службе СК РФ.
Как сообщают следователи, 51-летняя сиделка довезла на инвалидном кресле пожилую женщину до лифта, поставила на платформу без ограждений и отправила ее на второй этаж.
Во время движения кресло-каталка опрокинулась, женщина упала, а ее голова оказалась между шахтой и платформой. От полученных травм блокадница скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье: оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. По данным следствия, сиделка погибшей женщины нарушила правила безопасности и отправила лифт с подопечной в инвалидной коляске без сопровождения.
Уже задержали директора пансионата и сиделку, им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В прокуратуре Ленинградской области уточнили, что по факту гибели пенсионерки также организовали проверку.
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