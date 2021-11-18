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МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге. Когда готовиться?

Уже завтра на Петербург обрушится сильный ветер. В прибрежных районах его скорость будет достигать 15 метров в секунду. Публикуем прогноз синоптиков и предупреждение от МЧС.

Shutterstock.com

Как предупреждают в МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, усиление ветра ожидается в Петербурге уже завтра, 19 ноября — он будет западных и северо-западных направлений скоростью до 8-13 метров в секунду, в прибрежных районах местами до 15 метров.

Спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора дома и балкона, закрыть окна. Машину поставить в гараж, а при отсутствии припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 19 ноября, ожидается облачная, днем с прояснениями погода, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от +1 до +3 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В субботу, 20 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью пройдут мокрый снег, днем небольшие осадки также в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток также от +1 до +3 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

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