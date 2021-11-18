Когда Петербург получит новую партию вакцины «Спутник Лайт»? Рассказали в Комздраве

Последняя поставка «Спутника Лайт» поступила в Петербург в конце октября — тогда в город доставили 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины. По состоянию на 17 ноября было израсходовано 60% препарата — осталось еще 42 тысячи. Новая партия придет на фармбазу в течение недели. Сколько именно доз в ней — не уточняется.

Как уверяют в Комитете по здравоохранению, на сегодняшний день дефицита «Спутника Лайт» в Петербурге нет. В ведомстве также напомнили о методических рекомендациях Минздрава, согласно которым однокомпонентную вакцину используют только для ревакцинации или иммунизации переболевших коронавирусом.

По данным комздрава, в минувший понедельник, 15 ноября, в Петербурге привиты первым компонентом вакцины, включая «Спутник Лайт», 18 992 человек. Всего выполнено 32 716 инъекций. Во вторник прирост составил 18 696 и 32 255 соответственно.

Лидерами по вакцинации в Петербурге, исходя из доли взрослого населения, являются Адмиралтейский, Центральный и Курортный районы. По абсолютному числу привитых лидирует Приморский район — первым компонентом вакцины привито более 240 тысяч человек