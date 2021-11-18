Когда Петербург получит новую партию вакцины «Спутник Лайт»? Рассказали в Комздраве

В течение недели в Петербург поступит новая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Последняя поставка была осуществлена в конце октября.
Последняя поставка «Спутника Лайт» поступила в Петербург в конце октября — тогда в город доставили 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины. По состоянию на 17 ноября было израсходовано 60% препарата — осталось еще 42 тысячи. Новая партия придет на фармбазу в течение недели. Сколько именно доз в ней — не уточняется.
Как уверяют в Комитете по здравоохранению, на сегодняшний день дефицита «Спутника Лайт» в Петербурге нет. В ведомстве также напомнили о методических рекомендациях Минздрава, согласно которым однокомпонентную вакцину используют только для ревакцинации или иммунизации переболевших коронавирусом.
По данным комздрава, в минувший понедельник, 15 ноября, в Петербурге привиты первым компонентом вакцины, включая «Спутник Лайт», 18 992 человек. Всего выполнено 32 716 инъекций. Во вторник прирост составил 18 696 и 32 255 соответственно.
Лидерами по вакцинации в Петербурге, исходя из доли взрослого населения, являются Адмиралтейский, Центральный и Курортный районы. По абсолютному числу привитых лидирует Приморский район — первым компонентом вакцины привито более 240 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в России превысило 9 миллионов 182 тысячи, в Москве — 1 миллион 904 тысячи, в Петербурге — 760 тысяч, в мире — 254 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — для этого будут использовать вакцину «Спутник Лайт».
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