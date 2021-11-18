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Пострадавшие от ограничений по COVID-19 предприниматели Ленобласти смогут получить субсидии

Предприниматели Ленинградской области, пострадавшие от ограничений по коронавирусу, смогут получить субсидии на возмещение расходов по аренде. Правительство региона открыло прием заявок на данную финансовую поддержку.

Shutterstock.com

Возмещению подлежит не более 90% расходов по аренде помещений, оплаченных в период с августа по октябрь 2021 года. Расчет суммы субсидии идет исходя из количества работников за 9 месяцев 2021 года, на одного сотрудника — не более 39 445 рублей. Всего на эти цели из бюджета Ленинградской области выделено 17,5 миллиона рублей.

Субсидию могут получить предприниматели в сфере общепита, дополнительного образования, кинотеатры, организаторы конференций и выставок, музеи, парикмахерские и салоны красоты, предприниматели, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность и другие.

Претендовать на поддержку могут предприниматели, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области и зарегистрированные в территориальных налоговых органах региона.

Полный список ОКВЭД и порядок предоставления субсидии размещен по ссылке. Заявки подаются только в электронном виде посредством информсистемы ssmsp.lenreg.ru.

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