Пострадавшие от ограничений по COVID-19 предприниматели Ленобласти смогут получить субсидии

Возмещению подлежит не более 90% расходов по аренде помещений, оплаченных в период с августа по октябрь 2021 года. Расчет суммы субсидии идет исходя из количества работников за 9 месяцев 2021 года, на одного сотрудника — не более 39 445 рублей. Всего на эти цели из бюджета Ленинградской области выделено 17,5 миллиона рублей.

Субсидию могут получить предприниматели в сфере общепита, дополнительного образования, кинотеатры, организаторы конференций и выставок, музеи, парикмахерские и салоны красоты, предприниматели, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность и другие.

Претендовать на поддержку могут предприниматели, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области и зарегистрированные в территориальных налоговых органах региона.

Полный список ОКВЭД и порядок предоставления субсидии размещен по ссылке. Заявки подаются только в электронном виде посредством информсистемы ssmsp.lenreg.ru.