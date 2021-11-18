Синоптики предупредили о рекордном снегопаде на территории Центральной России. Сильнейшем за последние 73 года!

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, уже в эту субботу на территории Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков. Это будет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, который с высокой вероятностью станет рекордным и начнет формирование устойчивого снежного покрова. В преддверии снегопада атмосферное давление в Москве рухнет в «барическую пропасть» — до рекордных 716 миллиметров ртутного столба.

«Выпадение такого колоссального количества смешанных осадков после приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до 4-7 сантиметров с плотностью снега до 170 килограмм на метр кубический, что может привести к чрезмерной нагрузке на кровлю и стропильные конструкции крыш. Кстати, начнется преждевременное - на неделю раньше положенного по климату — формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны», — приводит РИА «Новости» слова синоптика.

В Петербурге мокрый снег только начинается. В пятницу, 19 ноября, ожидается облачная, днем с прояснениями погода, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от +1 до +3 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В субботу, 20 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью пройдут мокрый снег, днем небольшие осадки также в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.