Мокрый снег и ветер: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 ноября, на погоду в Петербурге окажет влияние теплая периферия циклонического вихря. Будет облачно, пройдут дожди, на востоке области местами с мокрым снегом, а температурные показатели останутся выше климатической нормы.

Температура воздуха в городе сегодня составит +3…+5 градусов, по области от 0 до +5. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 19 ноября, ожидается облачная, днем с прояснениями погода, пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от +1 до +3 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В субботу, 20 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью пройдут мокрый снег, днем небольшие осадки также в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.