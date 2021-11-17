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В Петербурге для водителей запустили чат-бот о парковках

В Петербурге запустили в Telegram чат-бот по городским парковкам. С его помощью можно узнать о тарифах, зонах стоянки для автомобилей и другом. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

Чат-бот состоит из нескольких разделов: «оплата парковки», «границы зоны платной парковки», «парковочные разрешения и абонементы», «штраф за неоплату парковки» и «о проекте».

Как заявили в ведомстве, с помощью чат-бота автомобилисты смогут узнать действующие тарифы, способы оплаты, актуальные границы зоны платной парковки. Также водителям расскажут, кому положены льготы на паковочное разрешение и как его оформить.

«В ближайшее время появится поиск по улицам, где можно получить номер парковочной зоны и информацию об отрезке улицы, где действует платная парковка», — отмечают в комитете.

Кроме того, ресурс рассказывает, как избежать штрафа за неоплаченную парковку и как его обжаловать.

Напомним, об изменениях в работе общественного транспорта Петербурга расскажет чат-бот в Telegram. Комтранс запустил «Петербургский транспортный бот» — рассказываем, как он работает.

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