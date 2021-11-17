QR-код о прохождении вакцинации теперь можно распечатать в МФЦ. Рассказываем, что для этого нужно

С 17 ноября сотрудникам многофункциональных центров выдали доступы к информационным системам Минздрава, откуда можно взять сведения о вакцинированных и переболевших COVID-19.

В МФЦ за получением услуги могут обратиться как россияне, так и те, у кого есть вид на жительство или документ, разрешающий проживание в стране.

Для того чтобы получить QR-код в МФЦ, потребуются следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность (ранее предъявлявшийся при вакцинации от COVID-19 и (или) оказании медицинской помощи).

СНИЛС (при наличии).

Полис ОМС (при наличии).

Загранпаспорт (в случае, если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке).

Документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя (если вы оформляете QR-код на другого человека).

Доступ к QR-коду все также можно получить и через приложение или на сайте «Госуслуги».

Напомним, переболевшим COVID-19 россиянам после прививки аннулируют сертификат о вакцинации. Но после перенесенной болезни гражданам будут выдавать новый QR-код на полгода.

Также сейчас в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. Авиакомпания «Аэрофлот» готова обеспечить проверку QR-кодов при регистрации и посадке в самолет, если такое требование будет введено. Технологически готовы выполнить поручения государства и в РЖД.