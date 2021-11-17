QR-код о прохождении вакцинации теперь можно распечатать в МФЦ. Рассказываем, что для этого нужно

Россияне смогут получить распечатанную бумажную копию QR-кода о прохождении вакцинации в МФЦ. Об этом сообщают в Минцифры РФ, пишет ТАСС.
С 17 ноября сотрудникам многофункциональных центров выдали доступы к информационным системам Минздрава, откуда можно взять сведения о вакцинированных и переболевших COVID-19.
В МФЦ за получением услуги могут обратиться как россияне, так и те, у кого есть вид на жительство или документ, разрешающий проживание в стране.
Для того чтобы получить QR-код в МФЦ, потребуются следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность (ранее предъявлявшийся при вакцинации от COVID-19 и (или) оказании медицинской помощи).
- СНИЛС (при наличии).
- Полис ОМС (при наличии).
- Загранпаспорт (в случае, если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке).
- Документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя (если вы оформляете QR-код на другого человека).
Доступ к QR-коду все также можно получить и через приложение или на сайте «Госуслуги».
Напомним, переболевшим COVID-19 россиянам после прививки аннулируют сертификат о вакцинации. Но после перенесенной болезни гражданам будут выдавать новый QR-код на полгода.
Также сейчас в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. Авиакомпания «Аэрофлот» готова обеспечить проверку QR-кодов при регистрации и посадке в самолет, если такое требование будет введено. Технологически готовы выполнить поручения государства и в РЖД.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.