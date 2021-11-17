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Пассажиропоток петербургского метро в 2021 году не смог вернуться к допандемийным показателям

Пассажиропоток петербургского метрополитена в 2021 году так и не смог вернуться к допандемийным показателям. Снижение в сравнении в 2019-ым ожидаемо составит по итогам года 21%.

Anton Kudelin / Shutterstock.com

Статистику о числе пассажиров привел глава ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин. Он отметил, что пассажиропоток восстанавливается очень низкими темпами. В текущем году снижение может составить 21% — в сравнении с допандемийным 2019 годом. Тогда как в 2020-ом оно составило 35%. 

«До пандемии, в 2019 году, средний пассажиропоток составлял около 2,5 миллионов человек в сутки. Сейчас он по-прежнему не восстановился и составляет в среднем около 2 миллионов в стуки», — пояснили «Собака.ru» в пресс-службе подземки.

Напомним, 15 ноября петербургский метрополитен отметил свой 66-й день рождения. В честь праздника сотрудники подземки отыскали первых пассажиров и попросили их поделиться воспоминаниями о поездках.

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