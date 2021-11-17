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Умер кот Рыжик Пышкин. Он почти 20 лет прожил в пышечной на Большой Конюшенной

В возрасте 20 лет скончался кот Рыжик Пышкин. Всю свою жизнь он прожил в легендарной пышечной на Большой Конюшенной.

Андрей Орлов

Работал рядом с пышечной на Большой Конюшенной, цитата по ВКонтакте:

Осиротела Пышечная на Большой Конюшенной! В возрасте 20-и лет умер легендарный кот Рыжик — входящий в топ-5 самых знаменитых котов Петербурга. Я работал по соседству в баре Arka и видел его фактически каждый день. Иногда вот так брал на руки. Людей он не боялся, потому что зла от них не видел. Фото с Рыжиком есть по всему миру, особенно это было заметно во время Чемпионата мира по футболу — гости с ним фотографировались. Да и главная фан-зона Питера находилась примерно в каких-то 300-400 метрах, на Конюшенной площади. Так что теперь эта страница становится страницей памяти Рыжика. Осталась в Пышечной еще одна обитательница — трехцветная кошечка Пыша.

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