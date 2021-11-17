Кража дня: в Ленобласти угнали мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Сообщение об угоне появилось в тематическом сообществе во вконтакте. Похитители позарились на 2-летний «ГАЗон NEXT» стоимостью 4 миллиона рублей. Автомобиль приметный: с наклейками, агитирующими сделать прививку. Как отмечают в сообществе, даже если их снимут — на кузове останутся следы. До пандемии фургон выезжал в поселки, работал как мобильная амбулатория.

Угон произошел в ночь на воскресенье, 14 ноября. Отмечается, что по КАСКО и ОСАГО мобильный пункт вакцинации застрахован не был. Всех видевших эту машину просят звонить в полицию.

«Угонщики решили привить свою ОПГ», «Антипрививкины чудят», «Обколовшийся чудик поехал бесплатной жижой родню прививать… Да и самому 40 доз не помешает. Теперь ему все штаммы не страшны», — комментируют петербуржцы.