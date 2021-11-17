Облачно и сыро: синоптики рассказали о погоде до конца рабочей недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 17 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет представлена передней частью приближающегося с северо-запада циклона. Он сохранит в небе над регионом обширные и плотные облачные поля и вызовет небольшие дожди, местами по области с мокрым снегом.

Температура воздуха в городе составит +2…+4 градуса, по области от 0 до +5. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 18 ноября, облачная, ночью с прояснениями погода. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью умеренный, днем местами порывы до сильного. В ночное время суток от 0 до +2 градусов, днем +3…+5. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться.

В пятницу, 19 ноября, в Петербурге облачная погода, пройдут небольшие осадки — преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +2…+4 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.