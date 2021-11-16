В Петербурге заработала кризисная квартира для женщин с детьми, пострадавшим от домашнего насилия

В Красногвардейском районе Петербурга открыли кризисную квартиру для женщин с детьми, пострадавших от домашнего насилия. Двухкомнатная квартира рассчитана на две семьи: двух женщин и четырех детей. Они смогут проживать здесь полгода, при необходимости возможно продлить срок их проживания.
Как рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района, кризисная квартира «Надежда» станет круглосуточным временным домом для женщин с детьми, которые пострадали от домашнего насилия. Место полностью отремонтировали, в нем установили необходимую мебель и технику, имеются предметы интерьера и игрушки.
Квартиру обустроили благодаря поддержке социально ориентированного бизнеса, а также неравнодушных жителей Красногвардейского района, которые безвозмездно передали мебель и игрушки.
Также для безопасности женщин, проживающих в квартире, организовали круглосуточную охрану, установили радиоуправляемую «тревожную» кнопку. Женщинам помогут с трудоустройством и оформлением документов. В следующем году планируется открыть еще одну такую квартиру в другой части района.
Для того, чтобы обратиться за помощью, связаться со специалистами Центра социальной помощи семье и детям Красногвардейского района можно через социальные сети или по телефону горячей линии: 227-28-93, либо по телефону отделения помощи женщинам: 444-95-73. Работники расскажут, как действовать и назовут адрес кризисной квартиры.
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