В Петербурге заработала кризисная квартира для женщин с детьми, пострадавшим от домашнего насилия

Как рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района, кризисная квартира «Надежда» станет круглосуточным временным домом для женщин с детьми, которые пострадали от домашнего насилия. Место полностью отремонтировали, в нем установили необходимую мебель и технику, имеются предметы интерьера и игрушки.

Квартиру обустроили благодаря поддержке социально ориентированного бизнеса, а также неравнодушных жителей Красногвардейского района, которые безвозмездно передали мебель и игрушки.