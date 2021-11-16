Посмотрите, как будет выглядеть проект реконструкции станции метро «Парк Победы». Смольный вынес положительное заключение

Из документа следует, что проект утвердили на прошлой неделе. В реестре выложили одну иллюстрацию с разверткой, которую выполнила «Архитектурная мастерская Сахновского». Вестибюль будет с куполом, а одну из стен здания сделают стеклянной.

Предполагается, что вестибюль реконструируют по той же концепции, которую представляли в начале 2020 года. В КГА пояснили, что облик станции согласован с незначительными корректировками, пишет «Фонтанка».

Тогда в проекте показывали, что со стороны Кузнецовской улицы в вестибюле расположатся коммерческие помещения, а со стороны Бассейной сделают входную группу. Сохранят ли эти детали в проекте, неизвестно. Также остается неясно, когда начнется и закончится реконструкция.

Напомним, в начале 2020 года в Петербурге разрабатывали концепцию реконструкции станции метрополитена «Парк Победы». Первые эскизы были представлены на градостроительном совете — так, свой проект представила «Архитектурная мастерская Сахновского». «Фонтанка» опубликовала фотографии — посмотрите, как может выглядеть обновленный вестибюль.