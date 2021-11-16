Фото дня: в Ленинградском зоопарке показали подрастающих капибар. Они уже начали питаться по-взрослому

В зоопарке рассказали, что малыши, которые родились 29 августа у капибары Кайсы, все еще питаются материнским молоком, но пытаются пробовать взрослую пищу: спелые овощи и фрукты, а также листья. Две маленькие самочки и один самец не отходят от мамы ни на секунду, а их отец пока находится в другом вольере.

Сотрудники зоопарка рассказали, что до 4–5 месяцев капибары считаются еще совсем детьми. Поэтому они еще всего пугаются, но пытаются изучать мир вокруг и играть друг с другом.

«У вас есть уникальная возможность понаблюдать за взрослением этих обаятельных пушистых комочков и за взаимодействием членов семейства наших капибар. Огромная просьба не шуметь возле их вольера и не пугать малышей», — предупредили в зоопарке.

Напомним, в 2020 году самка кенгуру Беннетта по имени Хлоя, живущая в Ленинградском зоопарке, в очередной раз стала мамой. Из ее сумки высунулась крошечная мордочка. Как рассказывают в зоопарке, малыш не торопился выходить из укрытия, но с интересом рассматривал происходящее вокруг.

А еще недавно в Ленинградском зоопарке появились миниатюрные олени. Этих животных размером с небольшую собаку привезли из Калуги, рассказали представители учреждения.