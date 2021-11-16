Предельный индекс изменения платы петербуржцев за коммунальные услуги в следующем году составит 3,5%. Это на 2,8% ниже утвержденного федеральным правительством. Как сообщил губенатор Александр Беглов, первоначально правительство России установило для предельный индекс равный 6,3%, но власти согласовали снижение этого уровня.

«Регулирование тарифов — это баланс прежде всего интересов жителей и ресурсоснабжающих организаций. Мы учли инвестиционные программы модернизации инженерно-энергетического комплекса, но защита интересов наших горожан должна быть на первом месте», — заявил Беглов.

Тарифная политика Петербурга, по мнению властей города, сохраняет свою социально-ориентированную направленность. Размер платы за коммунальные услуги в будущем году будет ниже текущей инфляции. «Предельный индекс на коммунальные услуги у нас и впредь должен быть меньше инфляции», — отметил Беглов, добавив, что «принимаемые городом решения должны быть максимально выверенными, прозрачными и понятными всем сторонам».

Точная стоимость коммунальных услуг Смольный не приводит. Ранее «Фонтанка» писала о том, что в квартирах с электрической плитой коммунальные услуги в расчет на человека подорожают на 80 рублей 73 копейки, а в квартирах с газовыми плитами — на 83 рубля 6 копеек.