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В 2022 году тарифы на коммунальные услуги в Петербурге изменятся. Как именно?

Минимальный рост тарифов на коммунальные услуги в Петербурге в 2022 году будет на 2,8 % ниже утвержденного федеральным правительством. Такое решение приняли в Смольном.

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Предельный индекс изменения платы петербуржцев за коммунальные услуги в следующем году составит 3,5%. Это на 2,8% ниже утвержденного федеральным правительством. Как сообщил губенатор Александр Беглов, первоначально правительство России установило для предельный индекс равный 6,3%, но власти согласовали снижение этого уровня.

«Регулирование тарифов — это баланс прежде всего интересов жителей и ресурсоснабжающих организаций. Мы учли инвестиционные программы модернизации инженерно-энергетического комплекса, но защита интересов наших горожан должна быть на первом месте», — заявил Беглов.

Тарифная политика Петербурга, по мнению властей города, сохраняет свою социально-ориентированную направленность. Размер платы за коммунальные услуги в будущем году будет ниже текущей инфляции. «Предельный индекс на коммунальные услуги у нас и впредь должен быть меньше инфляции», — отметил Беглов, добавив, что «принимаемые городом решения должны быть максимально выверенными, прозрачными и понятными всем сторонам».

Точная стоимость коммунальных услуг Смольный не приводит. Ранее «Фонтанка» писала о том, что в квартирах с электрической плитой коммунальные услуги в расчет на человека подорожают на 80 рублей 73 копейки, а в квартирах с газовыми плитами — на 83 рубля 6 копеек.

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