В Заксобрании Петербурга поддержали законопроект о защите парка Малиновка от застройки

«Решено рекомендовать Собранию принять за основу внесенный губернатором законопроект «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования"». Документ предусматривает увеличение территории парка Малиновка с 14,4 до 16,3 гектара», — говорится в сообщении комиссии.

«Для строительства религиозного объекта давно выделен другой участок, решение о строительстве в Малиновке отменено, договор пользования земельным участком, заключенный с общиной, расторгнут. И тем не менее, несколько лет нам не давали вернуть участок в ЗНОП. Проекты законов об этом вносили и я, и Надежда Тихонова, и Максим Резник, и даже правительство города это включало в свои проекты — но затем это «выкидывали» при втором чтении. Надеюсь, теперь вопрос будет решен», — отметил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

По мнению Вишневского, проект о защите парка Малиновка от застройки рассмотрят на пленарном заседании уже 17 ноября — «это будет большой победой и жителей, и здравого смысла».

Парк Малиновка расположен в Красногвардейском районе Петербурга — в 49-м квартале Ржевки-Пороховых. По состоянию на конец 2015 год площадь зеленых насаждений составляла 14,42 гектара. Парк ограничен проспектом Косыгина, улицей Передовиков, проспектом Энтузиастов и Индустриальным проспектом. Через улицу Передовиков Малиновка переходит в Ладожский парк.

Напомним, еще в 2011 году Смольный выделил участок для возведения храма в парке Малиновка — тогда депутатам и активистам удалось добиться отмены решения и сохранить парк. Однако позже многие петербуржцы выразили опасения, что парк все равно могут застроить. В августе 2019 года власти Петербурга заявили о решении внести парк в Красногвардейском районе в список зеленых насаждений общего пользования, что законодательно защитит участок от застройки. В сентябре того же года будущий храм «переехал», но недалеко — на участок между улицей Передовиков и Российским путепроводом.