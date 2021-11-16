Пасмурно, ветрено и небольшие дожди: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 16 ноября, на погоду в Петербурге окажет влияние атмосферный фронт, вытянувшийся через регион с широтном направлении. Его стараниями облаков в небе будет много, пройдут небольшие дожди, местами по области переходящие в мокрый снег.

Температура воздуха в городе составит +3…+5 градусов, по области от 0 до +5. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 17 ноября, ночью местами пройдет дождь, днем обойдется без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +2…+4. Атмосферное давление будет понижаться.

В четверг, 18 ноября, в Петербурге ночью местами небольшие, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ожидается южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха в ночное время суток от 0 до +2 градусов, днем +3…+5. Атмосферное давление будет понижаться.