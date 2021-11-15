Смольный пообещать запустить траволаторы на «Дунайской», «Проспекте Славы» и «Беговой» до конца 2021 года

Специалисты метрополитена заменят тяговые цепи траволаторов, а также установят противоскользящее покрытие. Необходимое оборудование для этого должны доставить в Петербург до конца ноября 2021 года, говорится в сообщении ведомства.

Также вопросы о ремонте траволаторов под личный контроль взял председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. Он в понедельник, 15 ноября, посетил станцию «Беговая» и проверил ход работ.

Напомним, в 2020 году петербуржцы запустили сбор средств под петицией в адрес «Метростроя», начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина и губернатора Петербурга Александра Беглова с требованием включить неработающий траволатор на станции «Беговая», идущий вниз. Авторы петиции отмечают, что это доставляет множество неудобств, особенно для людей с ограниченными возможностями.

А ранее на станциях метро «Дунайская» и «Беговая» снова были замечены протечки после сильного дождя.