18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге с 16 ноября запретят выходить на лед

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором определил сроки, когда будет запрещен выход на лед. Об этом 15 ноября сообщает Смольный.

Shutterstock.com

Исключение составляет Финский залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в городе. На них можно будет выходить, когда установятся низкие температуры с 16 января по 14 марта 2022 года.

В зависимости от погодных условий эти сроки могут быть изменены, рассказали в пресс-службе городской администрации. Также там напоминают, что выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность.

Напомним, 8 ноября в Петербурге завершился сезон навигации. Смольный подвел итоги — 345 судов, почти 60 тысяч пассажиров и «Невский маршрут».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: