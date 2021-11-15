В Петербурге с 16 ноября запретят выходить на лед

Исключение составляет Финский залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в городе. На них можно будет выходить, когда установятся низкие температуры с 16 января по 14 марта 2022 года.

В зависимости от погодных условий эти сроки могут быть изменены, рассказали в пресс-службе городской администрации. Также там напоминают, что выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность.

Напомним, 8 ноября в Петербурге завершился сезон навигации. Смольный подвел итоги — 345 судов, почти 60 тысяч пассажиров и «Невский маршрут».