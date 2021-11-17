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В МЕГЕ Дыбенко появилась арт-инсталляция, посвященная защите животных

Три деревянных даларнских лошади появились в МЕГЕ Дыбенко 8 ноября. Арт-инсталляция посвящена проблеме защиты животных и создана при участии современных художников Виктора Забуги (@victorzabuga) и Турбена (@turben1). До 28 ноября арт-объект будет украшать торговый цент, а после — переместится на территорию петербургского фонда защиты животных «Я свободен». Флагманский проект фонда — многофункциональный центр реабилитации лошадей «СвободаЦентр», который открылся летом 2021 года в Ленобласти. Его сотрудники помогают животным, пострадавшим от жестокого обращения.

Фото: МЕГА

МЕГА Дыбенко

mega.ru

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