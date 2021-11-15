МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды. В город придет штормовой ветер

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 ноября ожидается юго-западный, западный ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Спасатели просят быть аккуратнее на улице, обходить деревья и шаткие конструкции.

Напомним, во вторник, 16 ноября, ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +2…+4. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В среду, 17 ноября, в Петербурге ночью местами пройдет небольшой дождь, днем обойдется без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит +2…+4 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.