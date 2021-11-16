Уличный театр «Небесные бродяги» открывает общественное пространство на Васильевском острове — с коворкингом, выставочным залом и садом

Летом артисты уличного театра «Небесные бродяги» создали сад на Васильевском острове по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки, где можно поиграть в настольные игры, воспользоваться буккроссингом, пройти тематический квест по пространству, а также посмотреть спектакль за донейшен. В декабре этого года они планируют сделать коворкинг «У Поньо», выставочный зал и зимний вариант сада на Биржевой линии, 12. Сейчас труппа открыла сбор на реализацию проекта на Planeta.ru. «Собака.ru» поговорила с одним из авторов идеи, создателем уличного театра Ильей Лошаковым о новом творческом пространстве.
Об идее коворкинга «У Поньо»
Летом в саду Хаяо Миядзаки провели мастер-класс по созданию японских фонариков. На него пришло порядка 30 человек. Поскольку на мероприятие был спрос, мы подумали, почему бы не создать коворкинг — где люди могли бы пообщаться в уютной атмосфере, позаниматься творчеством. Конечно, в городе полно таких мест, но, как правило, стоимость мастер-классов в них астрономическая.
Совместно с пространством «Регистратура Лень», художественной галереей «Уже», студией танца «Терпсихора», локальным брендом одежды и предметов интерьера «Лень» решили создать творческое пространство «У Поньо» на Биржевой линии, 12. Это место, где все желающие смогут научиться делать самые разные вещи и предметы: от пошива прихваток и масок до изготовления и росписи одежды. Поскольку мы поддерживаем ответственное потребление и стремимся снизить углеродный след, в работе будем использовать только вторичное сырье.
Что будет в новом пространстве?
У нас будет помещение 20 квадратных метров, оформленное в стиле Хаяо Миядзаки, в здании на Биржевой линии, 12. Пространство снабдим швейными машинками, мольбертами, печью для обжига, гончарными кругами, столами, полками и прочим оборудованием для творчества. Опытные мастера смогут самостоятельно приходить и заниматься творчеством, а для новичков организуем мастер-классы и воркшопы по кройке и шитью, рисованию и лепке. Наш партнер — благотворительный проект «Спасибо» — проведет лекции, посвященные ответственному потреблению. Все занятия будут бесплатными или за добровольные пожертвования. Кроме того, в коворкинге каждый сможет познакомиться с коллекцией швейных машинок, принадлежащих к разным эпохам.
На винтовой лестнице в здании организуем тематическое выставочное пространство «Лестница», где каждый художник сможет бесплатно выставить свои работы.
Как обстоят дела сейчас?
На данный момент обустраиваем зимний вариант сада Хаяо Миядзаки. Уже украсили место гирляндами, устанавливаем три новых экспоната, подсвеченные ультрафиолетовой краской, а также несколько интерактивных элементов, управлять которыми посетители в дальнейшем смогут самостоятельно. Завершающим штрихом станет нарядная новогодняя елка во дворе (ее установим через месяц).
Сейчас ждем, пока предыдущие арендаторы освободят помещение. Нам осталось собрать 200 тысяч рублей, чтобы докупить оборудование и фурнитуру в коворкинг. Потихоньку уже начинаем приглашать экспертов из различных экологических и творческих организаций, которые готовы стать резидентами, проводить мастер-классы и лекции у нас. Планируем, что в полноценный небольшой творческий кластер можно будет попасть в начале декабря этого года. В честь открытия проведем рукодельный своп — мероприятие, где горожане обменяются материалами для рукоделия.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.