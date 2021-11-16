Уличный театр «Небесные бродяги» открывает общественное пространство на Васильевском острове — с коворкингом, выставочным залом и садом

Об идее коворкинга «У Поньо»

Летом в саду Хаяо Миядзаки провели мастер-класс по созданию японских фонариков. На него пришло порядка 30 человек. Поскольку на мероприятие был спрос, мы подумали, почему бы не создать коворкинг — где люди могли бы пообщаться в уютной атмосфере, позаниматься творчеством. Конечно, в городе полно таких мест, но, как правило, стоимость мастер-классов в них астрономическая.

Совместно с пространством «Регистратура Лень», художественной галереей «Уже», студией танца «Терпсихора», локальным брендом одежды и предметов интерьера «Лень» решили создать творческое пространство «У Поньо» на Биржевой линии, 12. Это место, где все желающие смогут научиться делать самые разные вещи и предметы: от пошива прихваток и масок до изготовления и росписи одежды. Поскольку мы поддерживаем ответственное потребление и стремимся снизить углеродный след, в работе будем использовать только вторичное сырье.