Видео дня: мать-медведица и четыре «косолапика» прогуливаются перед спячкой по Нижне-Свирскому заповеднику

«Природа дарит седьмой выпуск увлекательного сериала. Новое видео с дальней фотоловушки: медвежья семья в погожий денёк показалась во всей красе. Результаты труда медведицы-героини в течение лета: все 4 медвежонка живы, набрали вес и перелиняли в отличные зимние шубки. Один медвежонок так и остался меньше собратьев — но, кажется, это просто врожденная разница в размерах, а не дефицит питания или заботы матери», — делятся сотрудники заповедника.

Как отмечают сотрудники Нижне-Свирского заповедника, рождение четверых и более медвежат у бурых медведей — явление очень редкое. Обычно приплод состоит из двух-трех детенышей. На территории заповедника лишь в 1980-х годах был зафиксирован случай встречи такого многочисленного выводка. По их подсчетам сотрудников заповедника, медвежья семья заляжет в берлогу к декабрю и пробудет там до апреля, если зимний сон юных хозяев тайги ничто не побеспокоит.

Напомним, в сентябре на территории Нижне-Свирского заповедника заметили необычного танцора. «Медведь-красавец с черными лапами» отметился у чесальных деревьев сразу на нескольких участках и «станцевал ламбаду» на камеру — на самом деле, конечно, просто чесал спинку. Повторять в качестве оздоровительной зарядки три раза в день!