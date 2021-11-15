Каким был петербургский метрополитен в 1955 году? Вот воспоминания горожан об открытии подземки

Сегодня петербургский метрополитен отмечает свой день рождения. В честь праздника сотрудники подземки отыскали первых пассажиров и попросили их поделиться воспоминаниями о поездках.
Владимир Евсеев
О первой поездке и станции «Кировский завод», цитата по historystationspb.ru:
Осенью 1955 года мне неоднократно довелось ездить в отдел сбыта Кировского завода. Рабочий день в то время на заводе начинался в восемь часов утра и опоздание на работу сурово каралось. Поэтому утром трамваи шли переполненными до предела: люди висели на подножках, на «колбасе» и даже залезали на крышу. Но в тот день, 15 ноября, я сел в относительно свободный трамвай. Был удивлён и спросил кондуктора: «В чём дело, почему в трамвае так мало народа?» На что он мне ответил: «Так ведь метро сегодня заработало!» А отдел сбыта Кировского завода и проходная располагались как раз напротив станции метро «Кировский завод». Поэтому, когда я доехал до завода, то увидел, как толпы людей переходили дорогу от станции метро к заводу. Обратно я возвращался на метро и, конечно, не удержался от соблазна предварительно осмотреть все открытые станции. Я был в восторге!
Галина Поваркова
О первой поездке и станции «Площадь Восстания», цитата по historystationspb.ru:
В 1955 году я поступила во 2-й Ленинградский институт иностранных языков (факультет английского и немецкого). На тот момент я проживала на проспекте Газа, дом 26 (ныне Старо-Петергофский), рядом с метро «Нарвская». Институт находился на проспекте Стачек, где-то недалеко от пересечения с улицей Трефолева. И вот в день открытия метро (может быть чуть позже) наш куратор группы Валентина Тихоновна повела нас, первокурсников, на экскурсию на станцию «Автово». Мы восхищались и любовались красотой и величием колонн, люстр, облицовкой стен и полов, интерьером станции. Эта красота сохранилась и по сей день. А потом мы проехали до «Площади Восстания» и выходили на каждой станции.
Виктор Яковлев
О первой и единственной поездке в кабине машиниста, цитата по historystationspb.ru:
Одно из самых ярких воспоминаний детства — открытие метро. До сих пор благодарен отцу, заслуженному работнику Ленинградского метростроя, за то, что он выбрал в качестве первого пассажира метрополитена не мою маму, а меня — четырёхлетнего пацана-коротышку. Моему рассказу завидовал весь двор, и взрослые, и дети! Помню свою первую и единственную поездку в кабине машиниста до сих пор! Мой отец Александр Ильич Яковлев (1925-2004), блокадник, фронтовик, всю жизнь с 1949 года отдал строительству метро в Ленинграде, начинал с самой уважаемой и тяжёлой профессии — проходчик. Опыт ленинградских метростроителей был востребован. Поэтому в детстве приходилось переживать командировки отца в Москву и Сибирь. Но всё перевешивала радость общения с ним и его товарищами. Особенно в праздничные дни во время демонстраций, с песнями и весельем, когда колонна Метростроя была в первых рядах. Низкий поклон поколению отцов. Большое им спасибо.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.