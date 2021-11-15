Каким был петербургский метрополитен в 1955 году? Вот воспоминания горожан об открытии подземки

О первой поездке и станции «Кировский завод», цитата по historystationspb.ru:

Осенью 1955 года мне неоднократно довелось ездить в отдел сбыта Кировского завода. Рабочий день в то время на заводе начинался в восемь часов утра и опоздание на работу сурово каралось. Поэтому утром трамваи шли переполненными до предела: люди висели на подножках, на «колбасе» и даже залезали на крышу. Но в тот день, 15 ноября, я сел в относительно свободный трамвай. Был удивлён и спросил кондуктора: «В чём дело, почему в трамвае так мало народа?» На что он мне ответил: «Так ведь метро сегодня заработало!» А отдел сбыта Кировского завода и проходная располагались как раз напротив станции метро «Кировский завод». Поэтому, когда я доехал до завода, то увидел, как толпы людей переходили дорогу от станции метро к заводу. Обратно я возвращался на метро и, конечно, не удержался от соблазна предварительно осмотреть все открытые станции. Я был в восторге!