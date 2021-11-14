В результате пожара на территории Ижорского завода погиб один рабочий

Инцидент произошел на территории компании «Свелен», которая специализируется на производстве и поставке продукции из меди и ее сплавов для предприятий. «Надзорное ведомство с привлечением специалистов контролирующих и правоохранительных органов оценит причины и условия произошедшего, а также проверит соблюдение требований законодательства, в том числе об охране труда в деятельности организации», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС, сообщение о пожаре здесь поступило в 7:04 утра воскресенья. В цехе 60х150 метров огонь охватил 30 квадратных метров. Пожар удалось потушить в 7:27.