Гидрометцентр: в ряде регионов России ожидаются температурные аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России, в том числе и Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС.
По словам специалиста, в регионах Северо-Западного федерального округа с 16 ноября ожидается аномальное потепление. «Там заметно повысится температура. Она будет на пять-шесть градусов выше нормы к середине следующей недели, со вторника. Это значит, что максимальные значения тепла будут три-пять градусов», — заявил он.
При этом на Урале, напротив, будет аномально холодно. «Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15, минус 18 градусов», — отметил синоптик.
О том, какой будет погода в Петербурге в этом месяце, ранее рассказали в центре «Фобос». Также синоптики пообещали Петербургу мягкую и снежную «еврозиму». Специалисты рассказали, что осадки будут выпадать в пределах нормы: в декабре их может быть чуть больше обычного, а в феврале — чуть меньше.
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