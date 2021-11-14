18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Гидрометцентр: в ряде регионов России ожидаются температурные аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России, в том числе и Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС. 

Shutterstock

По словам специалиста, в регионах Северо-Западного федерального округа с 16 ноября ожидается аномальное потепление. «Там заметно повысится температура. Она будет на пять-шесть градусов выше нормы к середине следующей недели, со вторника. Это значит, что максимальные значения тепла будут три-пять градусов», — заявил он. 

При этом на Урале, напротив, будет аномально холодно. «Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15, минус 18 градусов», — отметил синоптик.

О том, какой будет погода в Петербурге в этом месяце, ранее рассказали в центре «Фобос». Также синоптики пообещали Петербургу мягкую и снежную «еврозиму». Специалисты рассказали, что осадки будут выпадать в пределах нормы: в декабре их может быть чуть больше обычного, а в феврале — чуть меньше.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: