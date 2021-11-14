Гидрометцентр: в ряде регионов России ожидаются температурные аномалии

По словам специалиста, в регионах Северо-Западного федерального округа с 16 ноября ожидается аномальное потепление. «Там заметно повысится температура. Она будет на пять-шесть градусов выше нормы к середине следующей недели, со вторника. Это значит, что максимальные значения тепла будут три-пять градусов», — заявил он.

При этом на Урале, напротив, будет аномально холодно. «Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15, минус 18 градусов», — отметил синоптик.