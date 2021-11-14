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«На периферии циклона»: синоптик рассказал о погоде в это воскресенье

В последний день недели, 14 ноября, на метеорологические условия в Петербурге будет влиять гребень антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. 

V_E / Shutterstock.com

По словам синоптика, «при облачной с прояснениями погоде, в начале дня местами пройдут небольшие дожди, далее без осадков». Температура воздуха составит от +2 до +4 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы. «В ночь на понедельник слегка подморозит», — предупредил Леус.

Как следует из прогноза центра «Фобос», первая половина ноября оказалась очень теплой. Сейчас средняя температура воздуха с начала месяца составляет +5 градусов —  на 2,8 выше нормы. Тем не менее синоптики считают, что ноябрь не станет рекордно теплым.

Со следующей недели начнется «очередная и вновь непродолжительная, волна холодного воздуха, которую во вторник сменит атлантическое тепло». В городе ожидается облачная и теплая погода, временами с дождями,  — так будет до конца второй декады ноября. Далее в Петербург придет зима: будут фиксироваться слабоотрицательные показатели, а в последние дни месяца температурный фон окажется ниже климатической нормы.В это же время возможно формирование временного снежного покрова.

Напомним, ранее синоптики пообещали Петербургу мягкую и снежную «еврозиму». Специалисты рассказали, что осадки будут выпадать в пределах нормы: в декабре их может быть чуть больше обычного, а в феврале — чуть меньше. 

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