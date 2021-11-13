18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Петербуржцы в костюмах Дедов Морозов прокатились на гидроциклах по рекам и каналам. Посмотрите, как это было!

В эту субботу, 13 ноября, в Петербурге прошла акция «Деды Морозы на воде», в рамках которой участники в костюмах прокатились на гидроциклах по городским рекам и каналам. Прямую трансляцию вел телеканал «Санкт-Петербург».

Маршрут петербуржцев пролегал через Фонтанку, Крюков канал, Мойку, Зимнюю канавку и Неву. Мероприятие проходит каждый год. Например, в прошлом году парад Дедов Морозов на гидроциклах состоялся 15 ноября. А вот забег Дедов Морозов в 2018 году: сотни людей в новогодних костюмах атаковали центральные улицы города, которые перекрыли по случаю события.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: