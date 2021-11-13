Петербуржцы в костюмах Дедов Морозов прокатились на гидроциклах по рекам и каналам. Посмотрите, как это было!

В эту субботу, 13 ноября, в Петербурге прошла акция «Деды Морозы на воде», в рамках которой участники в костюмах прокатились на гидроциклах по городским рекам и каналам. Прямую трансляцию вел телеканал «Санкт-Петербург».
Маршрут петербуржцев пролегал через Фонтанку, Крюков канал, Мойку, Зимнюю канавку и Неву. Мероприятие проходит каждый год. Например, в прошлом году парад Дедов Морозов на гидроциклах состоялся 15 ноября. А вот забег Дедов Морозов в 2018 году: сотни людей в новогодних костюмах атаковали центральные улицы города, которые перекрыли по случаю события.
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