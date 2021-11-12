«По последним данным пенсионного фонда Российской Федерации, численность инвалидов трудоспособного возраста в Ленинградской области составляет 39 704 человек, из которых 12 613 человек, или почти 32% заняты трудовой деятельностью. Сегодня уровень занятости инвалидов Ленобласти превышает общероссийский показатель, который составляет 25%, и наш регион находится в пятерке субъектов-лидеров по данному показателю», — сообщила председатель Комитета по труду и занятости Ленобласти Алла Астратова.

Как отметила Астратова, таких результатов в регионе удалось добиться благодаря сотрудничество с мультицентром социальной и трудовой интеграции, где люди с инвалидностью получают дополнительное образование по востребованным на рынке профессиям. Специалисты службы занятости совместно с сотрудниками мультицентра подбирают варианты для прохождения практики и для дальнейшего трудоустройства, при этом используется база вакансий всего региона.

Также власти Ленинградской области стимулируют работодателей сотрудничать с людьми с инвалидностью. За счет средств региона они могут создавать дополнительные рабочие места и компенсировать часть выплачиваемой зарплаты человеку с ограниченными возможностями и его наставнику. Размер суммы за создание рабочего места может достигать 500 тысяч рублей, максимальный период компенсации зарплаты составляет три месяца. Как пишет ТАСС, поддержкой могут воспользоваться организации, учредителями которых являются общественные объединения инвалидов, а также некоммерческие организации.