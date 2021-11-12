Виртуальная кража века: на выставке в Эрмитаже посетитель чуть не вынес NFT-картину

Особенности выставки в том, что она проходит в виртуальном формате, «войти» в нее можно через компьютер, смартфон или шлем виртуальной реальности в виде голограммы. А, следовательно, и картины на выставке нематериальные, они выполнены в виде NFT-файлов.

Предполагается, что из-за проблемы в программе, пользователю удалось перенести картину за пределы цифровой галереи. Специалисты быстро заметили пропажу, остановили нарушителя и вернули виртуальное произведение искусства на место. Сбой в программе уже устранили.

Куратор выставки «Незримый эфир», заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков рассказал, что в цифровом пространстве кража произведений искусства просто невозможна, пишет «Фонтанка».

«Понятно, что ничего из этого пространства «стащить» нельзя, потому что мы находимся в выделенном поле — как только вы оттуда выходите — ваш аватар исчезает», — уточнил он.

Также Озерков сообщил, что, возможно, пользователь снял ее случайно. По его словам, если не знать, что с ней дальше делать, вынести ее из виртуального помещения просто невозможно. Так что этот инцидент можно считать «тестом системы».

Напомним, Государственный Эрмитаж выпустил серию NFT-токентов с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции. Продажи работ уже стартовали на маркетплейсе Binance, где о проекте «Ваш токен хранится в Эрмитаже» говорят следующее: «Мы становимся свидетелями исторического момента — один из крупнейших мировых музеев выходит на рынок NFT».

В России запускают первую площадку по продаже NFT-искусства (цифровых произведений художников). Курирует проект заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.