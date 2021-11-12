Россияне выбрали три города с самыми привлекательными запахами. Петербург вошел в тройку лидеров

В тройку лидеров вошла также Ялта (29%). Туристы ассоциируют этот город с ароматами моря и можжевельника. На втором месте оказался Сочи (20%) с запахами магнолии и моря.

После Петербурга (17%) четвертую строчку в рейтинге занимает Калининград (9%), который ассоциируется с ароматами марципана и янтаря. Следом идет Москва с запахами метро, стройки и фастфуда.

Кроме того, в десятку попали Самара (8%) с запахами Волги и Жигулевского пивзавода, Суздаль — мед и яблоки, Тула — пряники, чай из самовара и порох, Петрозаводск — цветы и болота и Владивосток с ароматами морской воды и водорослей.

Напомним, парфюмеры из Петербурга решили создать серию духов для дома со знакомыми городскими запахами. Первый аромат — петербургской пышки. Почувствуйте, как сахарная пудра, смешиваясь с корочкой пышки, образуют карамельность!