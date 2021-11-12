Навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах реки Невы, завершается в ночь на понедельник, 15 ноября. Речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах. Навигация и разводка мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября.

Как рассказали в пресс-службе «Мостотреста», за пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки.

В декабре планируются технологические разводки мостов по отдельному графику — это необходимо для того, чтобы подготовить переправы к зиме. Расписание таких разводок «Мостотрест» будет публиковать отдельно.

Напомним, 8 ноября в Петербурге завершился сезон навигации. Смольный подвел итоги — 345 судов, почти 60 тысяч пассажиров и «Невский маршрут».