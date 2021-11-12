Роспотребнадзор поручил организовать в Петербурге выездные бригады по вакцинации от COVID-19

Комитету по здравоохранению Петербурга поручено организовать проведение иммунизации против коронавируса, определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, а также дополнительно привлекаемых медицинских работников. Также необходимо организовать выезд прививочных бригах в трудовые коллективы.

Также Роспотребнадзор поручил «принять дополнительные меры по охвату вакцинацией лиц, старше 60 лет». Кроме того, Смольному необходимо обеспечить своевременный ввод в регистр вакцинированных достоверных сведений о привитых петербуржцах.

Комитет по здравоохранению Петербурга должен будет отчитываться о ходе проведения вакцинации каждую неделю по вторникам до 17:00.

Напомним, 9 ноября главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса горожан старше 60 лет и студентов, проходящих практику. Однако петербуржцы не одобряют это решение: против обязательной вакцинации пожилых людей выступил 51% жителей города, студентов — 55%.